وصلت، يوم الثلاثاء، الحافلات التي تقل مسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وعائلاتهم، الى نقطة التبادل في بلدة حميمة بدير الزور، قادمة من القلمون الغربي بموجب اتفاق مع "حزب الله" اللبناني.

وقالت تقارير إعلامية إن الحافلات وصلت إلى نقطة التبادل المحددة في الاتفاق.

وكانت القافلة التي تتضمن 17 حافلة و10 سيارات للهلال الأحمر السوري، انطلقت يوم الاثنين، من معبر "الشيخ علي – الروميات" في جرود القلمون الغربي .

وسبق الانسحاب، تطبيق اتفاق لوقف اطلاق النار منذ يوم الأحد، تمهيدا لانسحاب "داعش" من المنطقة.

وبخروج تنظيم "داعش" من القلمون الغربي، تكون قوات "حزب الله" قد سيطرت على كامل الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان.

وكان الاتفاق بين "حزب الله" و"داعش"، تضمن 3 مراحل، الأولى سيطرة "حزب الله" على آخر مواقع "داعش" في القلمون الغربي، وتسليم جثث لمقاتلين يحتجزها التنظيم، والثانية تسليم معلومات بشأن مصير 9 عسكريين لبنانيين تم اسرهم خلال هجومهم على عرسال عام 2014.

وبدأ "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, خلال آب الجاري, الهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.

وكانت صحيفة "الشرق الاوسط" كشفت ان تنظيم (داعش) في القلمون عرض التسوية على "حزب الله" من اجل الانسحاب الى دير الزور, وذلك بعد تعرضه لخسائر كبيرة وتضييق الخناق عليه بعد نجاح الجيش اللبناني في عمليته العسكرية ضده في المناطق الحدودية المحاذية لسوريا من جهة، وتقدم "حزب الله" والجيش السوري من الجهة السورية.

يشار إلى أن انسحاب تنظيم "داعش" من الحدود اللبنانية السورية، جاء بعد انسحاب عناصر "جبهة النصرة" من المنطقة بعد معارك مع "حزب الله" واتفاق تضمن الانسحاب وتبادل الجثث والأسرى.

سيريانيوز