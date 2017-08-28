قال المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا خلال زيارته إلى طهران يوم الاثنين، إن تغيرات هامة تم تحقيقها على الصعيدين السياسي والعسكري في سوريا.

وذكرت وسائل اعلام، أن دي ميستورا أجرى مباحثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، تناولت الشأن السوري.

ونوه أنصاري إلى أنه تم خلال المباحثات، حل معظم الخلافات بشأن الإعلان عن شمال سوريا كمنطقة رابعة لخفض التوتر.

وتوصلت الدول الضامنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) لاتفاق منذ 6 ايار الماضي, خلال اجتماع استانا الاخير , يقضي بإقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، وتتضمن ادلب واجزاء من محافظات اللاذقية و حماة وحمص .

وكانت روسيا وتركيا, على ضرورة تنشيط الجهود للتوصل لاتفاق حول منطقة "خفض تصعيد" رابعة في محافظة ادلب.

وأشارت مصادر في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى أن "دي ميستورا سيلتقى خلال زيارته إلى طهران، مع فريق التفاوض الإيراني في مباحثات أستانا".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق من آب الجاري , عن جهود متواصلة مع تركيا وروسيا للتحضير لاجتماع أستانا القادم المقرر عقده في أيلول المقبل.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.