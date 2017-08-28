اعلن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار يوم الاثنين، استعداد الحركة لإعادة العلاقات مع الحكومة السورية, مشيرا الى إن "تسارع وتيرة حل الأزمة يساعد في عودة العلاقات مع النظام السوري".

ونقلت وسائل اعلام عن السنوار قوله خلال لقاء عقده مع صحفيين في غزة أن "عودة العلاقات بين الحركة وسوريا مرتبط بحل الأزمة،" لافتا الى ان "الوقت لم يحن بعد".

وتوترت العلاقات بين حركة "حماس" التي كانت قيادتها تتخذ دمشق مقراً، والحكومة السورية، على خلفية اندلاع النزاع السوري في منتصف آذار العام 2011، ونقل رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مقر إقامته إلى العاصمة القطرية في عام 2012.

من جهة اخرى، اشار السنوار الى أن "العلاقة مع إيران كانت وما زالت جيدة وهي الداعم الأكبر لكتائب القسام (الجناح العسكري لـحركة حماس)، بالسلاح والمال".

وكان دبلوماسيون كشفوا مسبقا إن الدعم المالي الإيراني لحركة حماس انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبح موجها لكتائب القسام وليس للمؤسسات السياسية للحركة.

يذكر الى ان حركة حماس خاضت ثلاثة حروب ضد الجيش الإسرائيلي منذ سيطرتها على قطاع غزة من قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007.

سيريانيوز