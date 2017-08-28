انطلقت الحافلات التي تقل عناصر تنظيم الدولة (داعش)، من منطقة جرود القلمون بريف دمشق إلى دير الزور الشرقي، يوم الاثنين، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين التنظيم و "حزب الله" اللبناني.

وذكرت مصادر إعلامية، أن 17 حافلة و10 سيارات للهلال الأحمر السوري انطلقت من معبر "الشيخ علي – الروميات" في جرود القلمون الغربي، تقل مسلحي "داعش" وأفراد عائلاتهم، باتجاه مدينة البوكمال بريف دير الزور، الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

ومن جهتها، قالت وكالة "سانا" إن تنظيم "داعش" عمد إلى إحراق نقاطهم ومقراتهم وآلياتهم قبل خروجهم من جرود القلمون الغربي.

وبدأ, يوم الاحد, تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من الحدود اللبنانية- السورية, تمهيدا لانسحابه من المنطقة.

وتضمن الاتفاق 3 مراحل، الأولى سيطرة "حزب الله" على آخر مواقع "داعش" في القلمون الغربي، وتسليم جثث لمقاتلين يحتجزها التنظيم، والثانية تسليم معلومات بشأن مصير 9 عسكريين لبنانيين تم اسرهم خلال هجومهم على عرسال عام 2014.

وبخروج تنظيم "داعش" من القلمون الغربي، تكون ميليشيا حزب الله قد سيطرت على كامل الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان.

وانسحاب التنظيم من القلمون جاء بعد تضييق الجيش اللبناني من جهة، والجيش السوري و"حزب الله" من جهة أخرى، الخناق على "داعش" خلال الأيام الماضية، إلى مساحة ضيقة، وتم من خلال هذه العمليات العسكرية تحقيق تقدم واسع.

سيريانيوز