لقي أربعة أشخاص مصرعهم, يوم الاثنين, في حريق كبير اندلع في دار للمسنين بمدينة كراسنويارسك الواقعة في شرق سيبيريا الروسية.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية, عن مصدر في أجهزة الطوارئ بإقليم كراسنويارسك، قوله أن "رجال الإنقاذ قاموا بانتشال ثلاث جثث من تحت أنقاض مبنى دار المسنين, وبلغ العدد الإجمالي للقتلى أربعة".

ويشار إلى أن الحريق تم إخماده، ويجري العمل على إزالة الأنقاض.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على اندلاع حريق ضخم في حي قديم بوسط مدينة روستوف أون دون جنوبي روسيا, حيث امتدت ألسنة اللهب إلى أكثر من عشرين بناية بالقرب من نهر "دون" بفعل حرارة الصيف وقوة الرياح, وجرى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.