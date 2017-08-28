ردت وزارة الخارجية الايرانية, يوم الاثنين, على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بان طهران ستحل محل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري قوله, بعد لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن "إيران لا تسعى لأن تحل مكان أحد في سوريا وتؤمن بأن شعوب المنطقة هم الأصحاب الأصليون لأراضيهم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم ايران السبت الماضي, باحتلال المناطق، التي يتركها داعش، وبأنها تسعى لبدء حرب مع بلاده.

من جهة اخرى, قال أنصاري إنه "من المقرّر أن يُعقد الاجتماع السادس لمفاوضات آستانا حول سوريا قريبا، دون أن يحدد موعده بدقة، مضيفا أن "أهم مبدأ في حل الأزمة السورية هو العودة إلى الشعب السوري".

وأجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاثنين, مباحثات في طهران, مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري, حول الملف السوري.

و من المقرر ان يعقد دي ميستورا اليوم لقاءات مع فريق التفاوض الإيراني في مباحثات أستانا بشأن سوريا.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.