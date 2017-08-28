اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, يوم الاثنين, إيران ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا ولبنان بهدف استخدامها ضد إسرائيل.

وأفادت وكالة (رويترز) أن نتنياهو اشار, في بداية اجتماع مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة, الى ان ايران تقوم بتحويل سوريا إلى "حصن عسكري في إطار هدفها المعلن محو إسرائيل ".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ان بناء المواقع لإنتاج الصواريخ امر "لايمكن القبول عنه,ويجب على الامم المتحدة الا تقبله".

وسبق ان اتهمت اسرائيل ايران ببناء منشأة في شمال غرب سوريا لصنع صواريخ طويلة المدى .

وكان نتنياهو قال خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, في وقت سابق من آب الجاري, أن إيران تبذل جهودا هائلة لكي تعزز وجودها في سوريا, وهذا الامر يشكل خطرا على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط.

وتعارض اسرائيل, على لسان عدد من مسؤوليها, الوجود الايراني في سوريا, وتعتبره تهديد لها.

وواجهت ايران مؤخرا اتهامات بخصوص إنتاج صواريخ بالستية وبناء قاعدة عسكرية في سوريا, الامر الذي نفته الخارجية الايرانية.

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

سيريانيوز