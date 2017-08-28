أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, عن امله في تعزيز مناطق "خفض التصعيد" في سوريا بصيغ قانونية خلال اجتماع أستانا المقبل.

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله, في تصريح للصحفيين خلال زيارته الى دولة الكويت, انه "تم إنشاء ثلاث مناطق خفض تصعيد، ويجري العمل حاليا على تشكيل المنطقة الرابعة في محافظة إدلب، في أقرب وقت سيعقد الاجتماع التالي بصيغة أستانا، حيث أعول أنه يتم تعزيز هذه الاتفاقيات بشكل نهائي في الوثائق القانونية".

ومن المقرر ان تنعقد الجولة السادسة من مفاوضات استانا في منتصف ايلول المقبل.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة حول انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

وتجري حاليا تركيا مشاورات مع الروس حول إمكانية التوصل لاتفاق حول منطقة "خفض تصعيد" رابعة في محافظة ادلب.