تجري الاستعدادات لنقل مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من القلمون الغربي الى دير الزور, بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين التنظيم و "حزب الله".

واعلنت قناة (المنار) عن بدء تحرك الحافلات التي ستقل مسلحي داعش إلى أول معبر الروميات في جرود القلمون الغربي.

واشارت الى دخول 11 سيارة إسعاف للهلال الأحمر السوري من معبر الشيخ علي – الروميات إلى المربع الذي يتواجد فيه مسلحو داعش في جرود القلمون الغربي

من جهته, أفاد الإعلام الحربي التابع للحزب بان الحافلات التي ستقل مسلحي داعش تتجمع عند معبر الشيخ علي في جرود القلمون لاخراجهم باتجاه البوكمال بريف دير الزور الشرقي

وبدأ, يوم الاحد, تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من الحدود اللبنانية- السورية, تمهيدا لانسحابه من المنطقة.

وتضمن الاتفاق 3 مراحل، الأولى سيطرة "حزب الله" على آخر مواقع "داعش" في القلمون الغربي، وتسليم جثث لمقاتلين يحتجزها التنظيم، والثانية تسليم معلومات بشأن مصير 9 عسكريين لبنانيين تم اسرهم خلال هجومهم على عرسال عام 2014.

وانسحاب التنظيم من القلمون جاء بعد تضييق الجيش اللبناني من جهة، والجيش السوري و"حزب الله" من جهة أخرى، الخناق على "داعش" خلال الأيام الماضية، إلى مساحة ضيقة، وتم من خلال هذه العمليات العسكرية تحقيق تقدم واسع.