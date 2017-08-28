تدرس رئاسة مجلس الوزراء إصدار مشروع مرسوم يقضي بإحداث التعليم الخاص “المسائي” في الجامعات الحكومية, و تخفيض رسم الخدمات الجامعية في حالة التفوق الدراسي.

وأشار تقرير لمجلس الوزراء, حصلت صحيفة (الوطن) على نسخة منه, أن المرسوم يهدف "لتأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات التي يكون عليها قبول أكثر وبأقساط تقل عن المؤسسات التعليمية الخاصة، إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة".

كما يهدف مشروع المرسوم الى الاستفادة من خبرة الكوادر العلمية واستثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر.

واضاف التقرير أن "الجامعات قد تكتفي خلال السنوات الخمس القادمة بمواردها الذاتية لتمويل جميع احتياجاتها ولا تعود بحاجة إلى اعتمادات من الموازنة العامة للدولة".

كما نص مشروع المرسوم على ان يتم تخفيض رسم الخدمات الجامعية في حالة التفوق الدراسي فقط، موضحاً أنه توزع الموارد الذاتية في حساب مستقل بنسبة 65 بالمئة على الأقل وتصرف في تطوير البنية التحتية للجامعة.

وأضاف إن 35 بالمئة على الأكثر تصرف للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين وأعضاء الهيئة التعليمية والمحاضرين في البرنامج.

وجاء الحديث عن مشروع المرسوم بعدما كشف وزير التعليم العالي عاطف النداف في شباط الماضي أن التعليم في بعض الكليات سيكون مسائي ومأجور اعتباراَ من العام المقبل.

وشهدت الجامعات خلال الأزمة هجرة العديد من طلابها إلى خارج البلاد , إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات التعليم وتدنّي ترتيب الجامعات السورية.