ميلان ونابولي يواصلان الانتصارات وفيورنتينا يسقط على ملعبه بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

حقق ميلان المتجدد فوزه الثاني على حساب ضيفه كالياري 2-1 الاحد في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب جوزيبي مياتزا، افتتح ميلان التسجيل في وقت مبكر بعد عرضية من الاسباني سوسو ومتابعة من باتريك كوتروني (10) مسجلا هدفه الثاني في البطولة.



وتابع ميلان تفوقه الميداني طوال الشوط الاول دون ان يتمكن من مضاعفة الغلة وتأمين الفوز.



وفي الشوط الثاني، ادرك كالياري التعادل بجهد برازيلي بدأه دييغو فارياش وانهاه جواو باولو (56)، واعاد ميلان الامور الى نصابها بواسطة سوسو الذي نفذ بنجاح ركلة حرة (70).



وقلب نابولي تخلفه امام ضيفه اتالانتا الى فوز صريح 3-1 هو الثاني له ايضا.



وفاجأ اتالانتا مضيفه نابولي بهدف مبكر بعد ركنية نفذها الارجنتيني اليخاندرو غوميز وتابعها براين كريستانتي برأسه في الشابك (15).



وفي الشوط الثاني، ادرك نابولي التعادل عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي بتسديدة بعيدة وقوية من خارج المنطقة (56).



وتقدم صاحب الارض عبر البلجيكي درايس مرتنز الذي استفاد من تمريرة رأسية للورنتسو اينسينيي (61).



واكمل الكرواتي ماركو روغ ثلاثية نابولي بعد ان قاد مرتنز هجمة مرتدة سريعة وارسل كرة مناسبة لزميله الذي لم يتردد في ايداعها الشباك (87).



وعلى ملعب ارتيمو فرانكي، تعرض فيورنتينا لخسارة غير متوقعة امام ضيفه سمبدوريا 1-2، وسقط كييفو امام لاتسيو 1-2. سيريانيوز 2017-08-28 08:38:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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