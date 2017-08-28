أنقذ ماركو أسينسيو فريقه ريال مدريد، من خسارة أولى مبارياته على ملعبه في الدوري هذا الموسم، بعدما خطف تعادلا (2-2) أمام ضيفه فالنسيا في الجولة الثانية من الليجا.

ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان وصيفه. وهما الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة.



وفاز فريق الإمارة في المراحل الثلاث السابقة على تولوز 3-2، وديجون 4-1 ومتز 1-صفر.



وهو الفوز السادس عشر على التوالي لموناكو في البطولة وتحديداً منذ شباط الماضي. وكان موناكو حطم في المرحلة السابقة الرقم القياسي للانتصارات المتتالية الذي كان مسجلاً بسم بوردو عام 2009.



في المقابل، تلقى مرسيليا خسارته الأولى هذا الموسم بعد تعادل وفوزين، فتجمد رصيده عند سبع نقاط.



وجاء فوز بطل الموسم الماضي الكاسح برغم غياب أبرز النجوم الذين ساهموا بإحرازه اللقب للمرة الأولى منذ عام 2000 عن صفوفه، وفي مقدمتهم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يشارك حتى الآن ويبدو في طريقه إلى سان جيرمان، والبرتغالي برناردو سيلفا والظهير الأيسر بنجامان مندي (انتقلا إلى مانشستر سيتي الإنكليزي) وتيموييه باكايوكو المنتقل إلى تشيلسي الأنكليزي.



وقدم موناكو عرضاً قوياً في الشوط الأول فسيطر على المجريات تماماً وسجل أربعة أهداف وسط غياب شبه تام لمنافسه.



وافتتح موناكو التسجيل مبكراً بهدف لمدافعه البولندي كميل غليك في الدقيقة الثانية.



وأضاف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء عبر هدّافه الكولومبي راداميل فالكاو الذي هز الشباك مجدداَ قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم حتى الآن، منها هاتريك في مرمى ديجون في المرحلة الثانية.



وأكمل أداما دياكابي الرباعية مع صافرة نهاية الشوط الأول.



وحاول مرسيليا في الشوط الثاني لكن موناكو لم يتح له الفرصة لا بل أضاف الهدف الخامس عبر جبريل سيديبي (68).



ونجح الضيوف بتسجيل هدف الشرف قبل ربع ساعة من النهاية عبر ريمي كابيلا، لكن البرازيلي فابينيو أعاد من ركلة جزاء الفارق إلى سابق عهده بعد أربع دقائق.



وتعادل أنجيه مع ضيفه ليل بهدف للمالي لاسانا كوليبالي (60)، مقابل هدف لنيكولا دو بريفيه (68).



وهي المباراة الثالثة على التوالي لليل من دون فوز بإشراف مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.



وحصد ليل أربع نقاط فقط في أربع مباريات حتى الآن، ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب البطولة حالياً.