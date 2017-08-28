ليفربول يكتسح الارسنال برباعية نظيفة ويصعد للمركز الثاني بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

سحق ليفربول ضيفه أرسنال برباعية نظيفة على ملعب أنفيلد، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف ليفربول كل من، روبرتو فيرمينو (17)، وساديو ماني (40)، ومحمد صلاح (57)، ودانييل ستوريدج (77).



وارتفع رصيد ليفربول بهذه النتيجة إلى 7 نقاط من 3 مباريات، ليستقر في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على هدرسفيلد تاون ومانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون، متخلفا وراء المتصدر مانشستر يونايتد بفارق نقطتين.



أما أرسنال، فتلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعد الأولى، الأسبوع الماضي، أمام ستوك سيتي (0-1)، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، في المركز السادس عشر.



وقدم ليفربول، بقيادة مدربه الألماني، يورجن كلوب، عرضا هجوميا سريعا وساحرا، وكاد أن يخرج بغلة أكبر من الأهداف.



وتألق في صفوفه الجناحان، صلاح وماني، اللذان تسببا في خلخلة دفاعات أرسنال، بانطلاقاتهما السريعة.



وافتتح البرازيلي فيرمينو التسجيل من ضربة رأسية، إثر عرضية من الناحية اليمنى أرسلها زميله جو جوميز.



وأضاف ماني الهدف الثاني، بعدما انسل من الجهة اليسرى، وراوغ روب هولدينج، قبل أن يسدد كرة ملتفة استقرت على يسار حارس أرسنال، بيتر تشيك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، خطف صلاح الكرة من أمام هكتور بيليرين، في منتصف ملعب ليفربول، وجرى بها سريعا دون أن يلحق به أحد، ليضعها على يمين تشيك، فيما اختتم البديل دانييل ستوريدج مهرجان الأهداف، بعدما قابل برأسه عرضية صلاح في الشباك.



ومن شأن الهزيمة أن تزيد الضغوط على مدرب أرسنال، أرسين فينجر، الذي لم ينجح حتى الآن في استعادة ثقة أنصار الفريق بعد موسم مخيب، علما بأنه أشرك مهاجمه التشيلي، أليكسيس سانشيز، للمرة الأولى هذا الموسم، دون أن يتمكن الأخير من تهديد مرمى ليفربول. سيريانيوز 2017-08-28 08:27:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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