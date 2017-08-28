أجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاثنين, مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري, حول الملف السوري.

وذكرت وكالات انباء ايرانية ان المباحثات تضمنت "الاوضاع في سوريا والمنطقة وهزائم داعش، وكيفية تنفيذ خطة وقف اطلاق النار في سوريا".

ويزور دي ميستورا طهران لاجراء مباحثات حول احدث تطورات الاوضاع في سوريا، ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف بعد ظهر اليوم.

كما من المقرر ان يعقد دي ميستورا اليوم لقاءات مع فريق التفاوض الإيراني في مباحثات أستانا بشأن سوريا.

ومن المقرر ان تنعقد الجولة السادسة من مفاوضات استانا في منتصف ايلول المقبل.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.