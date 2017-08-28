كشفت "سامسونغ" أنها بصدد إطلاق مكبر صوت ذكي لـ "خلق تجربة مثمرة للمستخدم في المنزل من خلال أجهزة سامسونغ" بحسب الشركة.

وبحسب شبكة قنوات CNBC فإنه من المتوقع تزويد مكبر الصوت بالمساعد الصوتي الجديد للشركية "بكسبي"، وخاصة بعد أن بدأت الشركة بتضمين المساعد الصوتي الذكي في الثلاجات المتصلة الخاصة بها كما تريد تثبيت ذلك المساعد في جميع منتجاتها، بما في ذلك أجهزة التلفاز والأجهزة القابلة للارتداء.

ولم تصرح "سامسونغ" عن شيء يخص تزويد مكبر الصوت بالمساعد الصوتي الجديد للشركة "بكسبي" نهائياً، ويبدو أن المشكلة الرئيسية هي أن بكسبي ليس جيدًا جدًا في العمل بعد، مثل مثيلاته.