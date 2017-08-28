أكدت "مايكروسوفت" أن مستخدمي "ويندوز 10 برو"ونسخة الشركات من ذات نظام التشغيل، يمكنهم حالياً تجربة نسخة "ويندوز 10 اس" بسهولة.

وبحسب "عالم التقنية"، فإنه يمكن للمستخدمين تجربة نسخة "ويندوز 10 اس" عبر الاشتراك ببرنامج "انسايدر"، الذي يسمح بتجريب إصدارات وتحديثات "ويندوز" القادمة قبل وصولها لجميع المستخدمين.

ويقول خبراء، أن تجربة النسخة الجديدة من نظام التشغيل عبر برنامج "انسايدر" لا توفر استقرار من ناحية الأداء وقد تؤثر على أداء الحاسب بشكل كامل.

وكانت "مايكروسوفت" قد طرحت إمكانية تجربة "ويندوز 10 إس" بأسلوب صعب عبر تثبيت صورة النظام وفك ضغطها، وهذا أمر عالجته الآن من خلال توفير مُعالج لتثبيت النسخة الجديدة وتجربتها بسهولة تامة.