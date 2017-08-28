طرحت "ال جي" علامتها الفاخرة LG SIGNATURE في الخليج، والتي تحوي أربع منتجات تشمل أرفع تلفاز OLED في العالم، وثلاجة مع ميزة InstaView Door-in-Door للحفاظ على الطعام طازج؛ وغسالة باللون الأسود من الفولاذ المقاوم للصدأ ووحدة غسالة مجفف الكل في واحد باللون الأبيض؛ وجهاز لتنقية الهواء في المنزل من المواد المسببة للحساسية.

وبحسب "التقنية بلا حدود"، فإن تلفاز LG SIGNATURE OLED TV W يأتي بحجم 65 و77 بوصة، وهو حائز على أكثر من 45 جائزة مرموقة منها جائزة مؤتمر CES 2017 كأفضل ابتكار، بينما تقدم الثلاجة تصميماً جديداً، حيث يتيح سطح الباب الشفاف إمكانية النظر بداخل الثلاجة دون الحاجة إلى فتح الباب، مما يوفر في الطاقة من خلال الحد من فقدان الهواء البارد.

وتعتبر غسالة LG SIGNATURE نسخة محسنة من غسالة LG TWINWash، وتتيح فتحة التحميل بقطر 24 بوصة سهولة أكبر في وضع الغسيل وتفريغه، وهي تمتاز بقدرتها العالية على التحمل.

وبدوره، زود منقي الهواء LG SIGNATURE محرك ماء متطور يسمح لمنقي الهواء استخدام قوة المياه لفلترة المواد الكيميائية الضارة والعوادم من الهواء للوصول لمستوى الرطوبة المريح.

سيريانيوز