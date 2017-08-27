أصيب عدد من الأشخاص, يوم الأحد, جراء إشكال تطور الى عراك وقع بين شبان لبنانيين ولاجئين سوريين في بلدة صير الغربية – النبطية بلبنان, في حادثة انتهت باعتقال المتسببين عن الحادثة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام, أن الإشكال وقع بين عدد من أبناء بلدة صير من جهة وعدد من اللاجئين السوريين المقيمين في البلدة من جهة أخرى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الطرفين.

وأضافت الوكالة, أن الإشكال حصل نتيجة تلاسن بين السوري احمد عطا وبعض شبان البلدة ومنهم محمد حسن-غ، وعلي-ض، وتطور الإشكال إلى تضارب بالأيدي وبالات حادة.

وتجمهر, عقب هذه الحادثة, بعض الشبان وتهجموا على السوريين، وعمدوا إلى قطع الطريق العام الذي يربط بلدتي القصيبة بصير الغربية, بحسب الوكالة.

وسارعت دوريات من الجيش وقوى الأمن الداخلي ودورية من مخابرات الجيش الى المكان, و أعادت فتح الطريق، وأوقفت عددا من المتسببين بالإشكال واقتادتهم إلى مكتب مخابرات الجيش في النبطية.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

سيريانيوز