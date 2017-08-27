تشلسي حامل اللقب يستعيد هيبته بثنائية بشباك ايفرتون بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

تخطى تشيلسي عقبة ضيفه إيفرتون بثنائية دون رد الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هدفي تشيلسي الثنائي الإسباني، سيسك فابريجاس وألفارو موراتا، في الدقيقتين 27 و40، ليرتفع رصيد البلوز إلى 6 نقاط في المركز الخامس، ويتجمد رصيد إيفرتون عند 4 نقاط.



قدم تشيلسي عرضا قويا، وحسم الفوز في الشوط الأول، كما سيطر على معظم فترات المباراة، بينما غابت الفاعلية عن هجمات إيفرتون.



وبدأ البلوز المباراة بالسيطرة على وسط الملعب، والتحركات من الجبهة اليمنى، ونال إدريسا جاي، لاعب إيفرتون، البطاقة الصفراء للخشونة، ثم وجه ويليان تسديدة قوية، مع تراجع واضح للضيوف نحو الدفاع.



ازداد ضغط تشيلسي على دفاع إيفرتون، وسجل فابريجاس هدف التقدم في الدقيقة 27، بهجمة من الجبهة اليمنى المنظمة، وتمريرة رائعة من موراتا.



حاول إيفرتون الرد، وبدأ في التحرك للأمام، ولكن دفاع تشيلسي كان بالمرصاد لكرات عرضية من الجبهة اليسرى، قبل أن يحرز موراتا هدفا رائعا من تمرير عرضية متقنة من أزبيليكويتا، إلى المهاجم الإسباني الذي وجه الكرة بالرأس في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتقدم المستحق لتشيلسي. سيريانيوز 2017-08-27 22:06:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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