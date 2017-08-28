كشفت مصادر مطلعة، أن سعر "آيفون 8" سيصل إلى حوالي 1000 دولار أميركي (516 الف ليرة) للنسخة الأدنى من ناحية التخزين، مايعني أنه سيكون بعيد المنال عن شريحة كبيرة من محبي الهاتف

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن سعر الهاتف سيكون 999 دولاراً أميركياً، أي أكثر من نصف مليون ليرة سورية، وبهذا تكون "آبل" قد فرضت 350 دولاراً إضافية دفعة واحدة لقاء الآيفون العاشر في تاريخ الشركة.

وسيكون "آيفون 8" بمواصفات وتصميم مختلف عن "آيفون 7 إس" و "7 إس بلس" اللذين ستطلقهما الشركة أيضاً في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يدعم "آيفون 8" الشحن اللاسلكي والتعرف على الوجوه بينما ستتخلى "آبل" عن زر الرئيسية وستكون الشاشة بدقة أعلى.

ووفقاً للتسريبات فإن سعر النسخة الأدنى من ناحية التخزين والتي من المتوقع أن تكون 64 غيغابايت هي 999 دولار، بينما ستوفر "آبل" خيارات إضافية 256 و 512 غيغابايت وهي ستتخطى الألف دولار.