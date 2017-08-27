حقَّق أتلتيك بيلباو، انتصاره الأول بالدوري الإسباني بعد فوزه الصعب (1-0) على مضيفه إيبارالأحد في المرحلة الثانية، التي شهدت فوز ليجانيس على مضيفه إسبانيول بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد بيلباو، إلى 4 نقاط في المركز السابع مؤقتًا؛ لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمَّد رصيد إيبار عند 3 نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.



وتقمص المخضرم أريتز أدوريز دور البطولة في اللقاء بعدما سجَّل هدف بيلباو الوحيد (38)، فيما عجز لاعبو إيبار خلال الوقت المتبقي من المبارة عن هز الشباك، ليتلقى الفريق خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.



وواصل ليجانيس، بدايته الموفقة في المسابقة هذا الموسم، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، وتغلب (1-0) على مضيفه إسبانيول.



وارتدى مارتين مانتوفاني، ثوب الإجادة في المباراة، بعدما سجل هدف ليجانيس الوحيد في الدقيقة (28).



ورفع ليجانيس، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، فيما توقف رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة في المركز الـ14.