وافقت السلطات السورية, يوم الأحد, على الاتفاق الذي تم بين "حزب الله " اللبناني وتنظيم "داعش" القاضي بخروج من تبقى من عناصر التنظيم بالقلمون الغربي باتجاه المنطقة الشرقية .

ونقلت وكالة ( سانا) الرسمية, عن مصدر عسكري قوله أنه “بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية في جرود القلمون الغربي وإحكام الطوق على من تبقى من تنظيم (داعش) وحقناً لدماء قواتنا والقوات الرديفة والمدنيين تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله وتنظيم داعش والذي يقضي بخروج من تبقى من أفراد التنظيم باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية".

وبدأ, في وقت سابق من يوم الأحد, تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الحدود اللبنانية- السورية, تمهيدا لانسحابه من المنطقة.

وضيق الجيش اللبناني من جهة، والجيش السوري و"حزب الله" من جهة أخرى، الخناق على "داعش" خلال الأيام الماضية، إلى مساحة ضيقة، وتم من خلال هذه العمليات العسكرية تحقيق تقدم واسع, في وقت تحدثت صحيفة الشرق الأوسط عن عرض "داعش" وساطة مع الحزب للانسحاب إلى دير الزور, بعد تضيق الخناق عليه.

وبدأ "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, منذ أسبوع, الهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الإعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.

سيريانيوز