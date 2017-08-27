بدأ, يوم الاحد, تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من الحدود اللبنانية- السورية, تمهيدا لانسحابه من المنطقة.

وتحدثت مصادر لقناة (المنار) عن بدء المرحلة الثانية من الإتفاق أي مرحلة كشف مصير العسكريين المختطفين

واشارت المصادر الى إستعادة أجساد 5 قتلى للمقاومة لم تحدد هويتهم حتى الساعة

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، الأولى سيطرة "حزب الله" على آخر مواقع "داعش" في القلمون الغربي، وتسليم جثث لمقاتلين يحتجزها التنظيم، والثانية فتشمل تسليم معلومات بشأن مصير 9 عسكريين لبنانيين تم اسرهم خلال هجومهم على عرسال عام 2014.

وفي حال اكتملت المرحلتين الأولى والثاني، يتم تنفيذ المرحلة الثالثة، والنهائية، والمتمثلة بانسحاب "داعش" من الحدود اللبنانية — السورية إلى محافظة دير الزور.

وأعلن الجيش اللبناني و"حزب الله عن وقف إطلاق النار, صباح الأحد, على الحدود اللبنانية — السورية، في إطار التوصل إلى اتفاق مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لانهاء المعركة وانسحاب التنظيم من هذه المنطقة، والكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين المفقودين.

وأكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان ملف العسكريين المخطوفين سيقفل اليوم.

وضيق الجيش اللبناني من جهة، والجيش السوري و"حزب الله" من جهة أخرى، الخناق على "داعش" خلال الأيام الماضية، إلى مساحة ضيقة، وتم من خلال هذه العمليات العسكرية تحقيق تقدم واسع, في وقت تحدثت صحيفة الشرق الاوسط عن عرض "داعش" وساطة مع الحزب للانسحاب الى دير الزور, بعد تضيق الخناق عليه.

وبدأ "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, منذ اسبوع, الهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.