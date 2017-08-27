يصل المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران , على أن يبدأ غدًا الاثنين, عقد لقاءات مع فريق التفاوض الإيراني في مباحثات أستانا بشأن سوريا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية, عن مصدر في الخارجية الايرنية لم تسمه قوله ان "دي ميستورا سيصل إلى طهران مساء اليوم , حيث سيلتقي غدًا بوزير الخارجية الإيراني محمد جود ظريف، ومعاونه في الشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري".

وأشار المصدر إلى أن "دي ميستورا سيلتقى أيضًا مع فريق التفاوض الإيراني في مباحثات أستانا".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق من آب الجاري , عن جهود متواصلة مع تركيا وروسيا للتحضير لاجتماع أستانا القادم المقرر عقده في أيلول المقبل .

واستضافت طهران في 7 آب الجاري اجتماعا لمدة يومين على مستوى الخبراء للدول الضامنة تحضيراَ للقاء الرئيسي في استانا حول سوريا.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.