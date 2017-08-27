أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد ان الجيش السوري بتقدم باتجاه دير الزور لفك الحصار عن المدينة.

واوضحت الدفاع الروسية, في بيان, نشرته وكالة (سبونتيك), ان "الجيش السوري تمكن من تصفية مجموعة من إرهابيي تنظيم "داعش" بمنطقة غانم علي بوادي نهر الفرات، وذلك بدعم من سلاح الجو الروسي".

واشار البيان إلى أنه "تم تصفية أكثر من 800 إرهابيا، بالإضافة إلى إعطاب 13 دبابة، و 39 سيارة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة، وتسع وحدات من وحدات المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت منذ ايام ان القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من 200 إرهابي، ودمرت قافلة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كانت متجهة إلى مدينة دير الزور.

ووصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سابقاً مدينة دير الزور، التي يحاصرها "داعش" منذ العام 2014، بأنها "نقطة أساسية على ضفاف الفرات"، سوف يسمح فك الحصار عنها، "إلى حد بعيد".

وياتي الحديث عن تقدم الجيش السوري باتجاه دير الزور, عقب يومين على اعلان قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة من الولايات المتحدة, ان الهجوم على مدينة دير الزور لاستعادتها من (داعش), سيبدأ قريباً جداً.