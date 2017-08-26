قاد باولو ديبالا فريقه يوفنتوس إلى تحويل خسارته بهدفين إلى فوز بالأربعة على مضيفه جنوى ضمن مباريات الجولة الثانية للكالتشو، والتي اقيمت على ملعب لويجي فيراريس.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد جنوى عند نقطة واحدة في المركز 13.



تقدم جنوى سريعا بهدفين في الدقيقتين الأولى والسابعة عبر ميراليم بيانيتش في مرماه بالخطأ ثم جالابينوف عبر ركلة جزاء.



وعادل يوفنتوس النتيجة قبل نهاية الشوط عبر باولو ديبالا (14 و48)، قبل أن يمنح كوادرادو التفوق لفريقه بتسجيل الثالث (62)، قبل أن يكمل الأرجنتيني الهاتريك (92).