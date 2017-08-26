خسر ليون، الطامح لاستعادة مكانته بين الكبار، نقطتين للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله مع مضيفه نانت من دون أهداف، السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبانتظار مباراة القمة بين موناكو الثاني ومرسيليا الخامس الأحد، رفع ليون رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر والذي حقق فوزاً صريحاً على سانت اتيان 3-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.



وبعد تعادله المثير مع بوردو 3-3 عندما تلقى هدفين في الوقت القاتل، جاءت مواجهة نانت عادية بالنسبة لليون الذي كثف جهوده في الدقائق الأخيرة لادراك الشباك.



وكان لاعب الوسط الدولي نبيل فقير الذي سجل هدفا من 54 متراً أمام بوردو، بعيداًعن مستواه وأهدر فرصة سانحة بعد ساعة على انطلاق المباراة.