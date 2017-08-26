البولندي ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ للفوز امام فيردر بريمن بالدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

خطف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأنظار مجدداً عندما قاد فريقه بايرن ميونيخ لفوز متواضع 2-0 على فيردر بريمن السبت في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يقدم بايرن ميونيخ الأداء المأمول وعجز عن تهديد مرمى الحارس التشيكي بافلينكا، حيث جاءت معظم تسديدات لاعبيه خارج المرمى.



ونجح ليفاندوفسكي وصيف هدافي البوندسليغا في الموسم المنصرم في فكّ النحس وسجّل هدفاً بالكعب في الدقيقة الثانية والسبعين قبل أن يتجاوز عدة لاعبين من فيردر بريمن ويضيف الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.



وهذا الفوز الثاني توالياً لبايرن ميونيخ والخسارة الثانية لمنافسه فيردر بريمن.



وفي مباراة قوية تعادل باير ليفركوزن مع ضيفه هوفنهايم (2-2)، وتقدم صاحب الأرض في مناسبتين بهدف البرازيلي فينديل من ركلة جزاء (32) وبلعربي (49) قبل أن يعدل الكرواتي كراماريتش (47) وأوته (70).



وفاز فولفسبورغ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت (1-0) بهدف ديدافي (22)، وشتوتغارت على ضيفه ماينتس بذات النتيجة بفضل هدف مدافعه بادشتوبر (53).



وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2، حيث سجّل الأول في الدقيقة الأولى الأيسلندي فينبوغاسون والتاسعة والثمانين بفضل الفنزويلي كوردوفا، بينما سجل لمونشنغلادباخ كل من السويسري زكريا والسويدي ويندت (7 و30). سيريانيوز 2017-08-26 21:12:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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