ثنائية ميسي تقود برشلونة للفوز أمام ألافيس بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

نجح ميسي في قيادة برشلونة للفوز الثاني توالياً في الدوري الإسباني، وهذه المرة على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-0 السبت بالمرحلة الثانية من المسابقة.

وكان ميسي نجم المباراة والأكثر خطورة من صفوف برشلونة بتسجيله هدفي اللقاء (55 و66)، لكنه ظهر متأثراً بغياب الأوروغوياني لويس سواريز بسبب الإصابة والبرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأضاع ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول (39) ولم يكن انتصار برشلونة سهلاً وأنقذه حارسه الألماني تير شتيغن في أكثر من مناسبة.



وتساوى برشلونة بالنقاط مع ريال سوسييداد المتصدر (ست نقاط) بانتظار بقية مباريات المرحلة.



وشهدت مباراة برشلونة وألافيس مشاركة البرازيلي باولينيو الوافد الجديد مع الدقيقة الثامنة والثمانين، ومن المنتظر أن يلعب الفرنسي الجديد الآخر عثمان ديمبيلي في المراحل القادمة.



وحملت مباراة برشلونة أكثر من عنوان لعشاق البلوغرانا أهمها الانتقام من الفريق الذي كان أحد أسباب عدم التتويج بلقب الليغا الموسم الفائت.



وخاض برشلونة اليوم السبت مباراته الثانية في الليغا عقب الفوز على ريال بيتيس 2-0 (لم يسجل ميسي) في افتتاح مبارياته بينما تعثر ألافيس أمام مضيفه ليغانيس 1-0. سيريانيوز 2017-08-26 23:18:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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