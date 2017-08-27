نجح الإنتر في قلب الطاولة على مضيفه روما بتحويل خسارته بهدف إلى فوز بالثلاثة ضمن المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الملعب الأوليمبي بالعاصمة روما ضمن مباريات الجولة الثانية للكالتشو.

وافتتح روما النتيجة عبر البوسيني ايدن دزيكو (15) لكن ايكاردي عادل النتيجة (67) ثم سجل الهدف الثاني له ولفريقه (77) قبل أن يرفع الاورغوياني ماتياس فيسينو الغلة (87).



وبهذا الفوز رفع انتر رصيده الى 6 نقاط في الصدارة برفقة يوفنتوس بينما يحتل روما المركز الثامن برصيد 3 نقاط.



وبعد مرور ربع ساعة ظهر البوسني إدين دجيكو هداف الكالتشو الموسم الماضي مستغلاً موهبته الكبيرة خاصة في ظل التمركز السيء من قبل مدافعي الإنتر ليستقبل كرة زميله ناينجولان ويحولها بنجاح داخل المرمى.



في الدقيقة 67، ينجح ماورو إيكاردي في إستغلال أول خطأ لدفاع روما لينجح في إدراك التعادل وسط مزيج من الدهشة والحزن على جماهير روما المحتشدة في المدرجات.



في الدقيقة 77 ظهر إيكاردي مجدداً بحس هداف كبير ليتسلم كرة زميله بريسيتش ويغير إتجاهه بشكل سريع ويسدد داخل المرمى بنجاح ليعلن تقدم الإنتر بهدفين مقابل هدف.



وبعدها بعشر دقائق يطلق فيتشينو رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث للإنتر بعد هجمة بدأت من خطأ من ناينجولان وفقدانه للكرة ثم خطأ في التمركز من مدافعي روما في التعامل مع بريسيتش وعرضيته التي وصلت إلى فيتشينو.