أرسلت تركيا مجدداً, يوم السبت, إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، رتل من شاحنات النقل العسكرية، محملة بالدبابات والمدافع، كتعزيزات إضافية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.

وأفادت وكالة (الأناضول) التركية, أن موكباً يضم 10 شاحنات نقل عسكرية كبيرة، وصل إلى كليس، ثم توجه نحو الحدود السورية بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر عسكرية، أن الشاحنات أُرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، وستعمل على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود.

ويشار إلى أن القوات التركية تعزز باستمرار تواجدها في ولاية كلس عند الحدود مع سوريا, حيث أرسلت في وقت سابق من آب الجاري, مدافع ودبابات ومركبات عسكرية إلى إقليم كلس المقابل لمنطقة عفرين السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

سيريانيوز