مانشستر سيتي يتخطى بورنموث بهدف قاتل في الدقيقة 97 ويتصدر الدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

تمكن مانشستر سيتي من تحقق فوز مثير و"هتشكوكي" السبت على حساب مضيفه بورنموث 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بواسطة اللاعب تشارلي دانيلز في الدقيقة 13 ثم أدرك البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة 21 وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل تمكن رحيم سترلينغ من منح كتيبة السيتي النقاط الكاملة في الدقيقة 97.



وطرد سترلينغ من المواجهة مباشرة بعد تسجيله الهدف الثاني عقب توجهه نجو الجماهير التي نزلت للاحتفال معه بهذا الفوز الثمين.



ويحتّل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 7 نقاط.



اتسمت المباراة بالإثارة التحكيمية بعد أن شهدت إشهار 9 بطاقات صفراء بجانب حالة طرد من نصيب رحيم سترلينج، بخلاف تخطيها حاجز الـ100 دقيقة، بسبب إهدار الوقت من لاعبي بورنموث.



ورغم الفوز إلا أن السيتي لم ينجح في اختراق دفاعات بورنموث بالشكل المتوقع، مع السيطرة على وسط الملعب، وكاد الفريق أن يخرج متعادلاً لولا هدف سترلينج القاتل. سيريانيوز 2017-08-26 17:58:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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