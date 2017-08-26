تعادل منتخب سورية 1-1مع نظيره العراقي في المباراة الودية التي جمعتهما السبت في مدينة ملاكا الماليزية تحضيرا للقاء منتخب قطر الخميس القادم ضمن الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤءهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

تقدم منتخبنا أولا عبر فراس الخطيب في الدقيقة 15 وعادل للمنتخب العراقي مازن فياض في الدقيقة 71.وكان منتخبنا فاز على نظيره الماليزي بهدفين لهدف وديا الثلاثاء الماضي.



ويحتل منتخبنا المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط ويتعين عليه الفوز في مباراتي قطر وإيران بانتظار نتائج المباريات الأخرى حيث يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة 20 نقطة وتأهل إلى النهائيات يليه منتخب كوريا الجنوبية 13 نقطة ثم أوزبكستان 12 نقطة ويأتي منتخب قطر خامسا بسبع نقاط ثم منتخب الصين في المركز الأخير بست نقاط.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في حين يتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ذهابا وإيابا والفائز منهما يلتقي صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.