جدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم السبت، موقف بلاده من الرئيس بشار الاسد, مؤكدا ان رحيله ليس شرط مسبق , مشددا على ان الأولوية هي الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ونقلت وسائل اعلام، عن لودريان قوله, خلال مؤتمر صحفي في بغداد, إن "سوريا موضوع أساسي في الحرب على داعش، كما أننا سنظل في الخطوط الأمامية بالمعارك الخاصة بالحرب على التنظيمات الإرهابية".

وأضاف "ليس لدى باريس أي شرط مسبق لرحيل الأسد عن سوريا"، مشيرا إلى أنه "يجب توسيع مناطق وقف اطلاق النار في سوريا لتشمل البلاد كلها".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في 21 حزيران الماضي إنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس السوري بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، مشيرا الى ان اولويات بلاده هي حرب شاملة ضد الجماعات الارهابية.

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية, فيما رفضت ربط التسوية السورية برحيل الأسد, مشيرة الى انها لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لحل النزاع.

سيريانيوز