لقي مراسل وكالة الانباء الرسمية (سانا) محمد سلمان نصر, يوم السبت, مصرعه خلال تغطيته عمليات الجيش النظامي في ريف الرقة.

وذكرت الوكالة ان "المراسل محمد سلمان نصر ارتقى خلال أدائه مهامه على جبهة ريف الرقة الجنوبي دفاعا عن الوطن في مواجهة التنظيمات الإرهابية ".

ولم تتطرق الوكالة الى تفاصيل حول كيفية مصرع المراسل.

وبحسب الوكالة, فان محمد سلمان نصر عمل مترجما ومحررا صحفيا في " سانا" منذ عام 2009 وحتى تلبيته للخدمة الاحتياطية في الجيش نهاية شهر كانون الثاني عام 2016.

وشارك نصر في العمليات القتالية للجيش ضد تنظيم" داعش" في مختلف أنحاء الريف الشرقي لمحافظة حلب قبل أن يتم تكليفه بمهام القتال مع وحدته العسكرية في معارك التنظيم في الريف الجنوبي لمحافظة الرقة, بحسب الوكالة.

وسبق ان اصيب مصور "سانا"، ماهر شمس الدين، في اذار الماضي, أثناء تغطيته عمليات الجيش النظامي شمال حي جوبر بدمشق.

ولقي في السنوات الاخيرة عدد من الصحفيين والمراسلين مصرعهم خلال تغطيتيهم لمناطق الصراع في سوريا.