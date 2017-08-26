أكدت بريطانيا يوم السبت، أنها لا ترى دورا طويل الامد للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا , متهما اياه بشن حرب على شعبه واستخدامه اسلحة كيمياوية.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان "مستقبل سوريا يجب أن يكون في يد السوريين انفسهم ولهذا تدعم بريطانيا مسار المفاوضات السورية في جنيف بين كل المجموعات التي تسعى لتحقيق الديمقراطية في سوريا".

ودعا فالون "المجموعات السياسية السورية المختلفة إلى الالتزام بالقواعد الديمقراطي".

وأشار الوزير البريطاني، إلى أنه "تم تنظيم انتخابات في سوريا في الماضي ولا نرى استحالة لتنظيمها في المستقبل لبناء مستقبل سوريا بحكومة متعددة الاطياف تحترم القواعد الديمقراطية".

ويأتي حديث الوزير البريطاني، تزامناً مع تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، حول مصير الأسد، حيث أكد ان رحيله انه ليس شرط مسبق, وأن الأولوية هي الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

يشار الى ان الانتقدات الدولية واللهجات العدائية والمطالبة برحيل الاسد خفت مؤخرا, حيث بدات التصريحات تتركز على اهمية الحل السياسي للازمة واهمية تفعيل اتفاقات الهدن.

سيريانيوز