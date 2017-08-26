ضحايا بقذائف على قريتي مريمين وقرمص في حمص الاخبار المحلية شارك

سقط ضحايا, يوم السبت, جراء سقوط قذائف صاروخية على قريتي مريمين وقرمص شمال مدينة حمص.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " مدنيا على الأقل قتل وأصيب 5 آخرون نتيجة قصف بالقذائف الصاروخية على قريتي مريمين وقرمص على أطراف منطقة الحولة شمال مدينة حمص". وشهدت منطقة الرستن شمال مدينة حمص, الشهر الجاري, سقوط قذائف هاون, مما ادى الى اصابة امرأة بجروح. يشار الى ان روسيا والمعارضة المسلحة توصلتا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل حيز التنفيذ بداية اب الحالي. سيريانيوز

2017-08-26 13:40:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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