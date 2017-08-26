أعلنت هيئة الأركان الروسية, يوم السبت, عن إنشاء منظومة الدفاع ضد الطائرات بدون طيار في سوريا.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن مسؤول هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال ألكسندر نوفيكوف قوله, خلال معرض التقنيات العسكرية "أرْميا 2017" في موسكو, ان " المنظومة التي أنشأتها قوات روسية تشترك في حرب سوريا ضد الإرهاب تشتمل على مضادات مدمرة للطائرات بدون طيار".

وسبق ان اعلنت روسيا انها قد تتجه لتزويد سوريا من منظومات الدفاع الجوي, في حال تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك, نافية ان يكون الهدف من ذلك "هجومياَ".

وقررت روسيا مؤخرا تعزيزها لمنظومة الدفاع الجوي في سوريا عقب الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري رداً على الهجوم الكيماوي في خان شيخون بريف إدلب.

يشار إلى أن روسيا تنفذ عملية عسكرية في سوريا بدأتها نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت القوات الروسية من قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وتقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي.