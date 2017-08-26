حدد جنرال روسي, يوم السبت, شروط انتهاء العملية العسكرية الروسية في الاراضي السورية

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن الجنرال سيرغي سوروفيكين قوله, في كلمته خلال معرض التقنيات العسكرية في ريف موسكو, ان "القوات الروسية ستواصل دعمها للقوات السورية حتى القضاء على المجموعات المسلحة الإرهابية".

واشار الى ان العملية الروسية "ستستمر العملية ضد مسلحي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في أراضي سوريا حتى تصفيتهم".A

وأضاف الجنرال سوروفيكين أن "القوات الجوية الروسية تساعد القوات الحكومية السورية على إعادة السلام للمنطقة".

وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة الدفاع الروسية الشهر الجاري عن تغييرات جذرية حصلت بسوريا, كاشفة عن نتائج العمليات الروسية العسكرية التي شنتها القوات النظامية السورية بدعم من سلاح الجو الروسي في عدة مناطق.

يشار إلى أن روسيا تنفذ عملية عسكرية في سوريا بدأتها نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت القوات الروسية من قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وتقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي.