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باريس سان جيرمان يوقف انتصارات سانت إتيان بثلاثية نظيقة بالدوري الفرنسي
اخبار الرياضة

تجاوز باريس سان جيرمان ضيفه سانت إيتيان بثلاثية بيضاء الجمعة في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.


ولم يجد باريس سان جيرمان صعوبة تذكر في تجاوز منافسه بأقل مجهود، علماً أنّ نجمه البرازيلي نيمار لم يسجل أو يصنع مثلما فعل في المباراتين السابقتين.

وشارك نيمار أساسياً رفقة الأرجنتيني دي ماريا والأوروغوياني كافاني، حيث يبدو أنّ إيمري قرّر الاعتماد على الثلاثي المذكور لقيادة هجوم باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن موناكو وسانت إيتيان، حيث سيلعب موناكو مع مرسيليا الأحد.

وسجّل أهداف باريس سان جيرمان كلّ من كافاني في مناسبتين (20 من ركلة جزاء و89) والإيطالي تياغو موتا (51).

سيريانيوز

2017-08-26 00:42:26
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