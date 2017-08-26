مجموعة سهلة للارسنال والميلان وصعبة لأولمبيك ليون بقرعة الدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

أوقعت قرعة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" ليون الفرنسي الذي يستضيف النهائي، في مجموعة صعبة خلافاً للعملاقين ميلان الإيطالي وآرسنال الإنكليزي.

ويلعب ليون في المجموعة الخامسة إلى جانب ايفرتون الإنكليزي واتالانتا الإيطالي وابولون ليماسول القبرصي.



ويشارك في دور مجموعات هذه البطولة التي توج بها مانشستر يونايتد الإنكليزي الموسم الماضي، 48 فريقا وزعت على 12 مجموعة على أن يتأهل أول وثاني كل منها الدور التالي ينضم إليها أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني من دوري أبطال أوروبا، ليصبح العدد النهائي 32 فريقا.



ويستضيف ليون النهائي على ملعبه الجديد في 16 أيار 2018، وسيقابل ايفرتون بقيادة المهاجم المخضرم واين روني، والذي عزز صفوفه بأكثر من لاعب جيد قبل بداية الموسم الحالي أبرزهم أيضا الايسلندي جيلفي سيغوردسون.



ويلتقي ليون أيضا اتالانتا رابع الدوري الإيطالي الموسم الماضي بالإضافة إلى ابولون، أضعف حلقات المجموعة على الورق.



وجاء ميلان الايطالي في المجموعة الرابعة الى جانب، أوستريا فيينا النمساوي، نادي رييكا الكرواتي، أيك أثينا اليوناني.



كما اوقعت القرعة ارسنال الانكليزي في المجموعة الثامنة الى جانب باتي بوريسوف (روسيا البيضاء)، كولن الألماني، النجم الأحمر لبلغراد الصربي. سيريانيوز 2017-08-26 00:20:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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