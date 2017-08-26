برشلونة يضم الفرنسي ديمبيلي بصفقة قياسية وصلت الى 105 مليون يورو اخبار الرياضة شارك

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت عن ضم الفرنسي عثمان ديمبيلي من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكر برشلونة أنّه توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بشأن ضم ديمبيلي بمبلغ قدره 105 ملايين يورو إضافة إلى الحوافز، على أن يمتد العقد لمدة خمس سنوات وتبلغ قيمة فسخ العقد 400 مليون يورو.



ويأتي توقيع برشلونة مع ديمبيلي (20 عاماً) بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والتي تضمنت تمرّد اللاعب على دورتموند وامتناعه عن حضور التمارين.



ووجد برشلونة نفسه في موقف محرج عقب انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.



وامتدح فالفيردي مدرب برشلونة الصفقة الجديدة مشيراً إلى قدراته الفنية الكبيرة وإمكانية لعبه في أكثر من مركز.



وضمّ برشلونة منذ أيام البرازيلي باولينيو وما تزال إدارة الفريق بقيادة بارتوميو تحاول التوقيع مع البرازيلي الآخر كوتينيو من صفوف ليفربول الإنكليزي.



وسيرتدي ديمبيلي القميص رقم 11 ليخلف نيمار الذي حمل ذات الرقم قبل رحيله إلى باريس. سيريانيوز 2017-08-26 00:32:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق