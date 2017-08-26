ريال سوسييداد يسحق فياريال بثلاثية ويتصدر مؤقتاً الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

تصدر ريال سوسييداد مؤقتاً ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه الكبير الجمعة على ضيفه فياريال 3-0 في افتتاح المرحلة الثانية.

وأنهى ريال سوسييداد الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بعد أن هزم مضيفه سلتا فيغو 3-2 في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد، الشوط الأول بثلاثية بيضاء افتتحها البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا بعد متابعة لكرة وصلته من ركلة ركنية (25).



وعزز صاحب الارض تقدمه بهدف ثان بعد حصوله على ركنية اخرى نفذها راوول نافاس وتابع تشابي بريتو الكرة في الشباك (34).



وقبل ثوان على نهاية هذا الشوط، أضاف خوانمي الهدف الثالث مستفيداً من كرة نفذها اريتز ايلوستوندو من ركلة حرة (45).



وفي الشوط الثاني، لم يقو فياريال على مقارعة مضيفه وتذليل الفارق فبقيت النتيجة على حالها ومني بالهزيمة الثانية توالياً، بعد أن سقط امام ليفانتي صفر-1 في المرحلة الأولى.



وتستكمل مباريات المرحلة يومي السبت والأحد. سيريانيوز 2017-08-26 00:46:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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