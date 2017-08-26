السوري مجد الدين غزال يحرز فضية الوثب العالي بمدينة زيوريخ السويسرية اخبار الرياضة شارك

واصل لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال تألقه في منافسات الوثب العالي ضمن الدورات والبطولات الدولية وحقق الميدالية الفضية في الجولة الأخيرة من الدوري الماسي لألعاب القوى في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأحرز غزال الميدالية الفضية بعدما وثب لارتفاع 231 سم بينما نال القطري معتز عيسى برشم الميدالية الذهبية برقم قدره 236 سم.



والميدالية هي العاشرة للاعب منتخبنا خلال العام الجاري بعد ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي في أذربيجان وذهبيتي لقاءي سلسلة الجائزة الكبرى الآسيوية في الصين وفضية اللقاء الدولي في سلوفاكيا وثلاث برونزيات في الدوري الماسي لألعاب القوى بفرنسا.



وفي بطولة التحدي العالمي في التشيك وفي بطولة آسيا بالهند إضافة إلى برونزية بطولة العالم بلندن في الثالث عشر من الشهر الجاري وفضية الجولة قبل الأخيرة من الدوري الماسي في برمنغهام البريطانية الأحد الماضي. سيريانيوز 2017-08-26 00:09:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق