أعلنت 7 كتائب مقاتلة من قوات النخبة التابعة لرئيس "الائتلاف السوري المعارض" السابق أحمد الجربا، في ريفي دير الزور والحسكة، عن انشقاقها وانضمامها إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأعلنت الكتائب السبعة التي تنتمي إلى قبيلتي البكارة والشعيطات في محافظتي دير الزور والحسكة، في بيان الجمعة ، في مدينة الشدادي جنوب شرق محافظة الحسكة، نقلته وكالة الانباء الالمانية (د ب ا), أن "فصائل الجيش الحر انحرفت عن أهداف الشعب السوري وارتهنت للمال السياسي".

وقالت هذه الكتائب "نحن الكتائب السبع من عشيرتي البكارة والشعيطات أثرنا الانفصال عن قوات النخبة والانضمام لمجلس دير الزور العسكري، واعتبار "قوات سوريا الديمقراطية" مرجعية قيادية عسكرية لنا نعمل تحت رايتها لتحرير مدينتنا من رجس إرهاب داعش".

وتابع البيان أنهم سارعوا بالانضمام والانتقال من أدلب إلى ريفي دير الزور والحسكة، لمشاركة "قوات سوريا الديمقراطية" في محاربة الإرهاب وتحرير المدن والقرى من تنظيم "داعش".

وأشار المنشقون إلى أن "الكثير من المشاكل طفت إلى السطح، منها غياب المشروع أو برنامج عمل واضح لدى قوات النخبة وعدم جديتها في العمل الثوري وارتباطها بالمصالح الشخصية الضيقة"، لافتين الى "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه انضمامنا بكامل سلاحنا وعتادنا إلى مجلس دير الزور العسكري، فإننا بالمثل نشكر قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" على استقبالهم لنا ومنحهم إيانا فرصة الانضواء تحت رايتهم للمشاركة في محاربة الإرهاب".

وقالت مصادر مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" إن عدد المنشقين عن قوات النخبة يقدر بحوالي 800 عنصر.

يشار إلى أن قوات النخبة التي تقاتل على جبهة مدينة الرقة الشرقية خاضت أعنف المعارك مع مسلحي "داعش" واستطاعت تحرير حيي المشلب والصناعة شرق المدينة.

وقوات النخبة البالغ عددها 3 الاف مقاتل تلقت تدريبا مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للمشاركة في حملة عسكرية لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الرقة, فيما وصف الجيش الأمريكي هذه القوات بأنها مكون هام في التحالف ضد داعش.

سيريانيوز