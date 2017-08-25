كشفت "منصة موسكو" المعارضة يوم الجمعة، عن وجود تطور كبير بالموقف السعودي ظهر خلال اجتماع الرياض، مبينة أن السعودية طالبت بتحضير مؤتمر ثان بشهر تشرين الأول.

وقال رئيس "منصة موسكو" قدري جميل، حسب وكالة (سبوتنيك) الروسية، إن هناك "تطورا كبيرا" في الموقف السعودي" وأضاف "لاحظت تطورا كبيرا في الموقف السعودي من خلال تصريح وكيل وزارة الخارجية السعودية".

ونوه جميل إلى أن السعودية طالبت "بتوحيد المعارضة السورية"، مشيرا أيضا إلى طلب الجانب السعودي "بتحضير مؤتمر ثان بشهر تشرين الأول" في الرياض لمنصات المعارضة.

وأشار جميل إلى أنه "من غير المنطقي أن يؤجل الموضوع السوري بسبب نشاطات في كازاخستان"، منوها بأن "تأجيل الموضوع السوري ليوم واحد يعني الدم والدمار والخراب".

وكان مساعد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، رمزي عز الدين رمزي، أكد أن موعد الجولة المقبلة للمفاوضات السورية في جنيف مرتبط بنتائج اجتماع الرياض واجتماع أستانا الدولي القادم حول سوريا.

وانتهى في 22 أب الجاري، اجتماع الرياض، الذي جمع منصات المعارضة الثلاث، "منصة القاهرة ومنصة موسكو والهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض)"، وعقد أعضاء المنصات المعارضة أيضا اجتماعا آخر مع مسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا في ايلول, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا مؤخرا.

سيريانيوز