أكدت مصادر مقربة من شركة "آبل" أن "آيفون 8" القادم مزود بميزة الشحن اللاسلكي عبر ملحق إضافي سيباع وحده.

ونقلت "تيلغراف" البريطانية، عن الخبير في شركة "آبل" جون جروبر، قوله إن "جهاز إيفون 8 يمكن أن يعمل مع شاحن لاسلكي، ولكن يمكن أن يتطلب ملحق إضافي".

وبحسب تسريبات أخرى، فإن "آبل" تعمل على شاحن لاسلكي قبل إطلاق آيفون 8 الشهر المقبل"، بينما من المتوقع أن تعمل منصة الشحن اللاسلكي (الملحق الإضافي)، مع هاتفي "آيفون أس 7"، و"أس 7 بلس".