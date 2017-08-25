أطلق "فيسبوك" ميزة المساعد الشخصي في بريطانيا بعد أشهر من توفير الخدمة لمستخدمي أميركا، في خطوة أولى لبدء نشره على مستوى العالم.

وبحسب "ديلي ميل"، فإن المساعد "M" يعمل عبر تطبيق "ماسنجر"، باستخدام آلة التعلم للتعرف على تفاصيل المحادثات، وتقديم الاقتراحات المناسبة ، إضافة إلى مجموعة من الملصقات والرموز المرتبطة بالمحادثة على تطبيق الدردشة.

ويساعد المساعد "M" على وضع خطط للقاء الأصدقاء، ويمكن له التعرف على نية المستخدمين في المحادثة، ما يتيح إمكانية تطبيق مجموعة من المهام المختلفة.

ولا يحتاج المساعد للعمل لأن يقوم المستخدم بتفعيل الميزة، شريطة أن يكون لديه أحدث نسخة من تطبيق "ماسنجر"، حيث سيظهر شعار M عند إجراء المحادثات، ويمكن للمستخدمين تجاهل أو رفض الاقتراح المقدم إذا لم يكن مفيدا، وفي حال لم ترغب باستخدام المساعد M، يمكنك إيقاف الميزة في الإعدادات.