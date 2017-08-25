حصلت "موتورولا" على براءة اختراع تتيح للشاشة اللمسية التعرف على الشقوق والخدوش فيها، لمحاولة معالجة نفسها بنفسها بالحرارة.

وبحسب " theverge"، فإن العملية تعتمد على اللدائن الذكية shape memory polymer، وهي مادة يمكنها أن تتشوه ثم يتم معالجتها من خلال الدورات الحرارية والتي يتم فيها تغيير درجة حرارة المادة بسرعة.

وبموجب هذه التقنية، يمكن للهاتف اصدار الحرارة اللازمة لمعالجة الصدع، ويمكن للمستخدم استخدام حرارة جسمه أيضًا.

وهذه المادة يمكن استخدامها بشاشات LCD أو LED مع مستشعر لمسي مدمج بالشاشة، لكن قد لايمكن أن تطرح هذه التقنية قريباً في الأسواق، كونها مازالت براءة اختراع قد تطبق أو لا.