|
|
|
براءة اختراع لـ "موتورولا" تتيح لشاشة الهاتف اصلاح الشقوق بنفسها
|
علوم وتكنولوجيا
|
حصلت
"موتورولا" على براءة اختراع تتيح للشاشة اللمسية التعرف على الشقوق والخدوش فيها،
لمحاولة معالجة نفسها بنفسها بالحرارة.
وبحسب " theverge"، فإن العملية تعتمد على اللدائن الذكية shape memory
polymer، وهي مادة يمكنها أن تتشوه ثم يتم معالجتها من خلال الدورات الحرارية
والتي يتم فيها تغيير درجة حرارة المادة بسرعة.
وبموجب هذه التقنية، يمكن للهاتف اصدار الحرارة اللازمة لمعالجة الصدع، ويمكن
للمستخدم استخدام حرارة جسمه أيضًا.
وهذه المادة يمكن استخدامها بشاشات LCD أو LED مع مستشعر لمسي مدمج بالشاشة،
لكن قد لايمكن أن تطرح هذه التقنية قريباً في الأسواق، كونها مازالت براءة
اختراع قد تطبق أو لا.
|
|
2017-08-25 16:14:51
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: