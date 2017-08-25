ظهر قسم جديد في "يوتيوب" خاص بعرض الأخبار العاجلة Breaking News بالفيديو.



وبحسب "عالم التقانية" فإن القسم الجديد يظهر بنفس شكل بقية الأقسام التي تعرض اقتراحات على المستخدم بناءً على تفضيلاته والقنوات التي شاهدها مسبقاً.

ويُمكن الانتقال بين الأخبار العاجلة من خلال شريط أُفقي، بينما لا يعرف حتى الان مصدر الأخبار المنشورة فيما إذا كانت مُختارة عن طريق خوارزميات ذكية، أو عن طريق فريق خاص داخل يوتيوب للتأكّد من مصداقية الخبر.

ومن المتوقع أن يبدأ القسم الجديد بالظهور المستخدمين في أميركا أولًا ليصل لبقيّة الدول بالتدريج.